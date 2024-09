Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 25/9 a 5/10

Os convidados ficam encantados com os pratos preparados por Viola. Walter tentar danças a força com Viola e Mavi intervém. Viola fica surpresa em ver Mavi, que mente sobre sua presença no evento. Marcel se preocupa com a reaproximação de Viola e Mavi. Leide se aproxima de Ísis, que fica espantada ao vê-la. Luma é demitida e decide ir atrás de Viola. Em Portugal, Filipa se muda para casa de Rudá. Moema tenta convencer Rudá a voltar para o Brasil. Mavi monitora Viola por meio das câmeras e vai atrás dela. Os dois ficam juntos. Rudá avisa para Filipa que vai voltar ao Brasil. No restaurante, Viola se depara com Luma.

Quinta-feira, 26 de setembro

Sexta-feira, 27 de setembro

Luma e Viola ficam frente a frente. Viola abraça Luma. Luma fica impressionada com o Violeta. Leidi chantageia Ísis e afirma que tem como provar que Tomás não é filho de Henrique. Viola leva Luma para sua casa e a convida para trabalhar no Violeta. Leidi exige de Isis um emprego na mansão da família. Mavi diz para Viola que Luma é psicopata. Rudá chega na casa de Moema. Isis consegue contratar Leidi.

Sábado, 28 de setembro