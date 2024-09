Atrizes de 'Rensga Hits' sobre 'Detox de Macho': 'Falta homem de qualidade'

A atriz diz que "Rensga" é uma série muito feminina, com personagens fortes. "Nenhuma dessas personagens depende de homem para nada, elas têm independência financeira, emocional. Acontece que é isso: a gente se apaixona, quebra a cara, sofre. A vida está aí para viver".

Lorena Comparato diz que tanto homens quanto mulheres estão cansados de serem maltratados nas relações amorosas. "Eu acho que tem uma ausência de homem hétero de qualidade no mercado. Eu, particularmente, não posso reclamar, porque sou muito bem servida de um boy hetero", diz a artista, que namora o advogado Arthur Deucher há cerca de 3 anos.

É uma ambiguidade que mulheres héteros vivem. Se pudesse ter uma revisão dos homens héteros para que eles pudessem mudar de patamar ia ser muito legal. Lorena Comparato

A atriz diz que a ideia do detox é, no fim das contas, um pouco hipócrita: "Estaos vivendo um momento em que as relações estão muito fluídas. E, ao mesmo tempo, acho que as pessoas têm vontade de viver relações legais, bacanas e construídas. Acho que o detox é quase que uma hipocrisia".

Rensga Hits: Julia Gomes é Luane na segunda temporada Imagem: Divulgação

Júlia Gomes, que estreia na série como Luane, disse "estar aplicando" o detox atualmente. "Acho que essa parte do detox de macho é muito importante até para meninas da minha idade", diz a atriz, de 22 anos.