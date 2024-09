Marco Luque não quer ser só o cara que fez CQC: 'Difícil a galera aceitar'

Marco Luque, 50, afirma ter receio de ser sempre lembrado por seu trabalho no CQC ou pelo personagem Jacksonfive

O que aconteceu

Nos cinemas, atualmente, no filme "Passagrana", o humorista comentou o medo de ficar marcado por personagens tão emblemáticos. "Fiquei um pouco [preocupado] sim, a gente fica, porque quando ficamos muito tempo num único segmento, é difícil pra galera aceitar você em outro segmento, né?"

Marco Luque interpreta um comandante de polícia no filme recém-lançado e teve o apoio de policiais nas gravações. Segundo ele, houve conversas com os profissionais e, apesar de ter receio, gostou do desafio.