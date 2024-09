Luana sobre peão em A Fazenda 16: 'Macho querendo manipular todo mundo'

Depois, em conversa com Larissa, peoa disse ainda que o ator quer manipular todo o jogo. "Quer controlar as opções do Lampião, controlar quem cada um vai puxar, quem cada um vai votar, quer a saber qual a segunda opção e a terceira de todo mundo...".

Ela apontou ainda que não irá protegê-lo. "Vejo o jogo assim dessa forma. Eu não vou ficar protegendo um macho que está querendo manipular todo mundo."

Luana finalizou. "Posso estar errada porque sei que ele é legal, mas o que estou fazendo é uma pessoa que está com medo de sair e está fazendo uma manipulação estratégia com 12 pessoas."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

