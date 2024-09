Karoline Lima relata ameaças de morte após noivar com Léo Pereira

Karoline Lima, 28, expôs ameaças de morte que recebeu de torcedores do Flamengo após passar a se relacionar com Léo Pereira, 28, zagueiro do time.

O que aconteceu

Nas redes sociais, a influenciadora foi questionada se teria recebido ofensas após engatar um noivado com o jogador. Ela, então, mostrou um das mensagens agressivas com os quais se deparou.

O comentário publicado pela modelo foi feito no aplicativo Bluesky e destila ódio pelo casal. "Se na torcida organizada do Flamengo tivesse bandido de verdade, esses dois aqui já estariam mortos", escreveu um usuário, que xingou Karoline e fez ameaças aos dois.