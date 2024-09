Isabelle Nogueira viaja para Nova Iorque para participar da Semana do Clima

Isabelle Nogueira viajou para a cidade norte-americana para participar da Semana do Clima de Nova Iorque.

O que aconteceu

A ex-participante do 'BBB 24', ficará oito dias curtindo a cidade e participando da Semana do Clima de Nova Iorque. "A convite da Casa Amazônia eu estou em Nova York para a Semana do Clima. Hoje vivemos um debate bem lúdico sobre mercado criativo. Falando sobre ser artista da Amazônia e como reverberar nossas vozes através de nossos talentos e cultura", escreveu ela na legenda de um post publicado em seu Instagram.

Essa é a primeira vez que a dançarina viaja para a cidade norte-americana e confessou que foi a realização de um sonho. "É como realizar um sonho! Sempre tive muita curiosidade de conhecer Nova Iorque, com todo aquele glamour que a gente vê em filmes e séries. Agora, sentada aqui, posso sentir a energia vibrante da cidade. É realmente uma experiência única e inesquecível!", disse Isabelle em uma entrevista ao GShow.