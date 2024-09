Fora da cadeia, Deolane Bezerra celebra ao lado da mãe: 'Mulher mais forte'

Deolane Bezerra, 36, manifestou-se nas redes socias pela primeira vez desde que deixou a prisão ao lado da mãe, Solange Bezerra, 56.

O que aconteceu

A influenciadora digital postou em seu perfil do Instagram uma foto beijando e homenageando a matriarca. "A mulher mais forte do mundo. Eu não iria embora [da prisão] sem a senhora. Nunca! Obrigada por tudo, minha supermãe!", escreveu ela, na legenda da publicação.

Deolane complementou o texto com a citação de versículo bíblico de Salmos. "'Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor.' (Slm 40:1) Obrigada, Deus. Eu sempre confiei em Ti."