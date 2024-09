Marina Moschen, 27, apareceu em clima de romance com a namorada, a diretora de fotografia Emilia Sauaia.

O que aconteceu

O casal marcou presença no Rock in Rio, no domingo (22), último dia do festival. Nos Stories, do Instagram, Marina e Emilia, que estão juntas desde 2021, aparecem curtindo shows e no maior chamego.

As duas trocaram beijos, abraços e carinhos. Elas estiveram juntas no festival na sexta (20) e no domingo (22).