Chico: 'A Fazenda consegue bagunçar a roça de forma mais simples que o BBB'

O colunista compara o desenvolvimento das dinâmicas do reality rural com o da rede Globo. Em A Fazenda, o vencedor da Prova de Fogo tem o poder de escolher entre o poder da Chama Laranja e o da Chama Branca, o primeiro decidido pelo público e o segundo decidido pela produção do programa e que ninguém sabe o que é. O público só descobre o poder no dia da votação. Já no BBB, as dinâmicas, por mais complexas que sejam, são apresentadas para o público no inicio da semana, antes dos participantes começarem suas jogadas.

"Como tem esse pergaminho maluco, o Carelli não precisa fazer aquele power point do Boninho, que ele precisa autenticar em cinco vias. O Carelli faz um pergaminho que muda na hora", aponta Chico.

"É tipo assim: 'descubram na hora e quem gostou bate palma. Não gostou? Paciência'", brinca Bárbara.

Chico concorda e opina: "Uma coisa a gente tem certeza: não vai ser essa roça".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Reprodução/Instagram/@flortvsbt Flora Cruz Reprodução/Instagram Gilson de Oliveira Webert Belicio/ Agnews Gui Vieira Reprodução/Instagram Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Reprodução/Instagram Larissa Tomásia Reprodução/TV Globo Raquel Brito Reprodução/Instagram Sacha Bali Reprodução/Instagram Sidney Sampaio Divulgação Suelen Gervásio Reprodução/ Instagram @suelengervasio Vanessa Carvalho Divulgação/Netflix Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Reprodução/Instagram/@zelove9

LIVES