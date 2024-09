Branco Mello posa com a esposa após nova retirada de tumor; veja

Ângela Figueiredo, 63, celebrou nesta terça-feira (24) a recuperação do marido, o músico Branco Mello, 62. O integrante da banda Titãs retirou um tumor da amígdala em agosto.

O que aconteceu

A atriz postou uma foto abraçada ao cantor e expressou sua gratidão pelo carinho que eles têm recebido. "Passando para agradecer novamente todas as vibrações positivas e avisar que entre momentos difíceis e alegrias, chegamos aqui firmes e fortes", escreveu ela.

Ângela também comemorou a volta de Branco Mello aos palcos. "O Branco volta pros Titãs no show do dia 28, no Espaço Unimed, aqui em São Paulo", disse.