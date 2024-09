Após passagem de tempo, Mavi continua obcecado por Viola em 'Mania de Você'

No capítulo de terça-feira (24), da novela "Mania de Você" (Globo), Luma percebe que foi enganada por Mavi. Filipa e Rudá ficam juntos.

Marcel visita Viola em Paris. Mavi manipula Iberê com promessas de emprego e dinheiro. Ísis visita Geraldo e Michele na comunidade de pescadores.

Dez anos se passam. Iberê, Mavi e Hugo avaliam a campanha publicitária do Resort Albacoa. Mavi pede a Hugo que entre em contato com uma chef de sucesso para comandar o restaurante do resort.