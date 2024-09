Anitta abre o jogo sobre corpo e autoconfiança: 'Sempre me senti incrível'

Anitta diz enxergar os procedimentos como aliados. "É uma relação leve e tranquila. Entendo as ferramentas de beleza e estética como minhas aliadas na busca pela autoestima e bem-estar. Não as trato como obrigação, e sim como autocuidado".

A artista afirmou que sempre amou quem é. "Sempre me senti incrível. Mas me olhava e pensava: 'Acho que se eu der um retoque aqui e ali...'. Descobri os procedimentos de beleza como uma forma de me sentir ainda mais linda. Amo quem eu sou e, por isso mesmo, não me nego a passar por procedimentos que vão auxiliar nesse relacionamento que levo comigo mesma, sabe?".

Anitta destaca a diferença entre insegurança e insatisfação. "Não sei nem se chamaria de insegurança, sabia? Acho que tenho mais insatisfação. É um sentimento próprio e não para atender às expectativas de ninguém. Tanto é que quem no Brasil nunca viu minhas celulites? E tudo bem. Quero melhorá-las? Ótimo! Vou lá e arraso. Mas não permito que essas questões tirem o meu sono".

Por fim, ela mostra admiração por quem tenha autoconfiança. "Nossa, daria para eu passar horas falando sobre isso. Homens e mulheres confiantes exalam beleza e me inspiram, de diversas formas".