Estrela da Casa: Lucca é disparado o preferido para ficar; veja quem sai

Evellin, 33, Lucca, 26, MC Mayarah, 29, e Thália, 21, disputam a preferência do público na sexta Super Batalha do Estrela da Casa (Globo). Como o programa está em modo turbo, a eliminação da semana será dupla, saindo os dois menos votados.

O que diz a enquete

Ás 10h30, Lucca é o mais votado para ficar com 50,55%. A porcentagem já mostra uma preferência e força do sertanejo com o público.

Em segundo lugar, está Evellin com 27,27%.