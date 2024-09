Urach anuncia pausa de conteúdo adulto: 'Não estou bem psicologicamente'

Influenciadora contou que perdeu uma tia recentemente e não está bem psicologicamente. "Estou fazendo acompanhamento com psicólogo semanalmente para lidar com as minhas emoções."

Continuarei produzindo conteúdo adulto sozinha e com meu namorado para as plataformas e postando todas as gravações que já estão gravadas e programadas. Preciso cuidar da minha saúde mental. Não estou bem. E estou em uma fase bem delicada da minha vida.