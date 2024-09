No Rock in Rio, agudos de Mariah Carey poderiam quebrar taças de cristal

Aos 55 anos e quase 20 hits número 1 nas paradas dos EUA, Mariah Carrey fez sua estreia no Rock In Rio, no palco Sunset, neste domingo (22), usando um vestido de paetê com desenho da bandeira do Brasil. Os primeiros agudos intensos, que viraram sua marca registrada, vieram com o hit "Emotions". Se havia um falatório sobre se ela iria ou não cantar "de verdade", ele deve ter se encerrado por aí. Os agudos afinados e potentes vieram em volume suficiente para quebrar taças de cristal pela redondeza. Mariah provou de onde saíram boa parte dos ingressos esgotados nesta última noite festival, mostrando que o tempo só fez consolidar seu lugar no Olimpo do pop.

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Image

UM PALCO SÓ

Um artista com a carreira e quantidade de hits como Mariah com certeza é uma headliner de festival. No Rock in Rio porém ela ficou com o segundo maior palco, e o resultado foi que o público do Sunset e do Mundo viraram uma massaroca só, e quanto mais distante se estava da fonte do som, mais baixo dava pra ouvir a diva.