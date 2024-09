'No Rancho Fundo': Após assistir briga dos protagonistas, Blandina comemora

No capítulo de segunda-feira (23), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota se desentende mais uma vez com Artur e Blandina comemora.

Cira registra a discussão de Quinota e Artur. Quinota afirma a Torquato Tasso que Artur está com Blandina. Zefa Leonel e Deodora trocam ameaças.

Zé Beltino fica encantado com o bilhete de amor de Dracena. Tia Salete comemora o sucesso da inauguração de sua loja de roupas. Zefa Leonel recebe uma intimação da Justiça, cobrando a dívida do Rancho Fundo.