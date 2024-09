Justiça pede inclusão de investigados em caso de Gusttavo Lima na Interpol

Movimentações suspeitas. Conforme o relatório apresentado em decisão judicial, Gusttavo Lima recebeu R$ 1,3 milhão de uma de suas empresas — a organização também registra movimentações financeiras envolvendo empresas de apostas que, supostamente, fazem parte do esquema de lavagem de dinheiro.

Relação com foragidos. Justiça questionou relação entre Gusttavo Lima e um casal foragido, formado por José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. Relato também aponta que músico teria relações com outros investigados pela operação. "A conivência de Nivaldo Batista Lima [Gusttavo Lima] com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade."

Viagem pela Europa. Em viagens por Atenas, na Grécia, e pelas Ilhas Canárias, na Espanha, José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha estavam no avião do cantor. Eles optaram por não retornarem ao Brasil, o que foi analisado pela Justiça do Pernambuco como uma evidente tentativa de fuga. "É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça".

Apreensão de avião. Aeronave estava em nome da empresa Balada Eventos e Produções, uma das empresas do músico. Segundo o colunista de Splash Lucas Pasin, a informação consta no sistema da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Operação Integration, que apreendeu o avião, foi a mesma que determinou a prisão da influencer Deolane Bezerra.

Bloqueio de contas. A Justiça bloqueou R$ 20 milhões da empresa de Gusttavo Lima, além do sequestro de todos os imóveis e embarcações que estão em nome da Balada. A empresa é suspeita de lavagem de dinheiro no âmbito da mesma operação.

Atividades suspeitas de empresa. A Balada seria usada no esquema criminoso de lavagem de dinheiro de apostas ilegais com empresas de um homem identificado como José da Rocha Neto. A empresa Balada Eventos e Produções LTDA é responsável por diversos eventos sertanejos, entre eles o tradicional "Buteco", festa que tinha Gusttavo Lima como principal atração.