Gusttavo Lima tem passaporte suspenso e teria ajudado ação de foragidos

O Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gusttavo Lima, 35, investigado na operação Integration, que também prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

O que aconteceu

Com prisão decretada, Gusttavo Lima perde passaporte e direito à posse de armas, caso detenha permissão. Informações são confirmadas em decisão assinada pela juíza Andréa Calado da Cruz — Splash teve acesso ao documento.

Justiça aponta que ele também é investigado por suposta ajuda aos foragidos José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. Eles viajaram para Atenas, na Grécia, e para as Ilhas Canárias, na Espanha, em avião do cantor. Porém, não retornaram com a aeronave para o Brasil em 8 de setembro — segundo a decisão, seria um claro sinal de que a dupla optou pela fuga.