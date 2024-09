Belo agradece casamento com Gracyanne e diz: 'Ser solteiro traz benefícios'

Solteiro, o cantor Belo diz ser grato ao casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa e revela que está curtindo a nova vida.

O que aconteceu

Aos 50 anos, Belo diz que está redescobrindo a vida de solteiro e agradeceu ao período que passou ao lado de Gracyanne Barbosa. "Tô numa fase de estabilidade. Eu tô solteiro e refletindo sobre o que vale a pena ou não. Tudo que passei foi muito bom e fez com que eu crescesse. Agradeço a tudo, até ao meu antigo casamento. A Gracyanne foi muito importante. Não sou ingrato, ainda mais com as pessoas que me ajudaram e estiveram ao meu lado nos momentos em que mais precisei. Agora é bola para frente", afirmou o artista, em entrevista ao jornal Extra.

Apesar da nova fase, Belo revelou que não tem aproveitado muito a vida de solteiro. Ele se separou no final de 2023. "Ficar sozinho é bom para se curtir, pensar mais em si. O amor-próprio tem que existir. Às vezes, situações acontecem para que a gente possa enxergar o outro lado das coisas. Eu tô feliz. O trabalho tem preenchido minha cabeça. A vida profissional tem uma demanda muito louca. Fiz filmes e séries também. Tô amando atuar. Se eu soubesse que era tão bom e libertador, já teria estudado e me tornado ator há muito tempo", disse o cantor.