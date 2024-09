Antes de prisão, Gusttavo Lima festejou aniversário em iate de R$ 1 bilhão

A vida de luxo de Gusttavo Lima, 35, está sendo investigada no âmbito da Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra, 36. A prisão do cantor foi decretada nesta segunda-feira (23).

O que aconteceu

Gusttavo comemorou seu último aniversário a bordo do Project X, um dos iates mais luxuosos do mundo, avaliado em R$ 1 bilhão. A embarcação construída em 2022 tem nove suítes e acomoda até 12 pessoas, com diária de aluguel na faixa de 200 mil euros (mais de R$ 1 milhão na cotação atual), segundo jornal O Globo.

Recentemente, o cantor adquiriu um novo jatinho particular, do modelo Bombardier Global 600, avaliado em mais de R$ 300 milhões. A aeronave é considerada uma das mais luxuosas existentes e possui capacidade de até 16 passageiros, com autonomia para 15 horas de voo.