Viúva de Chrystian revela como foi fim da dupla com Ralf: 'Não se falavam'

Key Vieira, 54, contou os bastidores por trás do fim da dupla sertaneja Chrystian e Ralf, anunciado em 2021.

O que aconteceu

Em uma participação da viúva de Chrystian, morto em junho deste ano, no Domingo Record, ela contou detalhes que levaram ao fim da parceria musical do marido com irmão, Ralf, depois de 38 anos. "Não houve briga. Eles não estavam se falando, mas brigar, eles não brigaram."