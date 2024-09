Viih Tube recria fotos de gestação de Lua para segundo filho: 'Vez do Ravi'

Viih Tube, 24, recriou um ensaio da primeira gravidez para celebrar a chegada do segundo filho, Ravi. Ela compartilhou no Instagram as novas imagens.

Refiz duas fotos que são muito especiais pra mim, agora com a Lua fora da barriga e é vez do Ravi na barriga.

Viih Tube no Instagram

O que aconteceu

Viih Tube, que aguarda a chegada do seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer, 34, compartilhou uma nova versão de um ensaio que fez quando estava grávida de Lua, hoje com 1 ano.