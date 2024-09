Por que Silvio Santos vendeu Record a Edir Macedo? História tem 3 versões

Silvio Santos só aceitou após saber o nome do comprador. Valores das parcelas dadas como sinal divergem nos dois livros: seriam US$ 1 milhão ou US$ 5 milhões (segundo as versões da família Machado de Carvalho e de Silvio Santos, respectivamente). Há relatos de brigas devido à falta de pagamento e o pedido dos novos donos para adiantar o controle das operações da Record, algo que só ocorreria após o fim dos débitos.

Edir Macedo, que se mantinha em anonimato, revelou a identidade neste momento —como mostra o trecho abaixo:

Quando se ensaiava mais um desentendimento entre os negociantes, um baixinho, careca, de óculos, levantou-se da cadeira irritado e jogou o cheque sobre a mesa: 'Meu nome é Edir Macedo. Vamos acabar logo com isso! Aqui estão os cinco milhões'

Livro "O Marechal da Vitória"

Versão de Edir Macedo

Bispo diz que recebeu informações privilegiadas de funcionário de Silvio Santos. Edir Macedo conta no livro "Nada a Perder 2" (Planeta) que Demerval Gonçalves, morto em 2017 e que foi executivo na Record, o informou sobre a crise financeira na emissora. "A empresa faturava US$ 2,5 milhões por ano e acumulava US$ 20 milhões em contas a pagar. No fechamento do balanço do ano de 1989, a Record não sobreviveria", diz a obra.

Edir Macedo afirma que temia preconceito e enviou pastor para fechar o negócio em seu lugar. Laprovita Vieira, eleito deputado federal em 1990, veio a São Paulo como estratégia para não desconfiarem que Macedo estava por trás da negociação.