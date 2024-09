Rap realinha os chacras da Cidade do Rock em dia de atrasos no Rock in Rio

FOGO NOS RACISTAS

Destaque para Djonga, que comandou a roda com "Olho de Tigre" e colocou o Rock in Rio pra gritar: "Fogo nos Racistas!". Esse momento reuniu todos os rappers no palco. E como costuma fazer nos shows, Djonga desceu e entrou na roda com a galera. Ponto alto da apresentação.

PROJEÇÕES

Ao fundo do palco, uma bandeira do Brasil estilizada com elementos urbanos que variavam de acordo com o rapper que assumia o comando também passavam seu recado: um brasil mais justo para todos nós. O rap cumpriu sua missão na música, na interação com o público ou até nos visuais.

21.set.2024 - Rincon Sapiencia se apresenta no palco Sunset na sexta noite de Rock in Rio Imagem: AgNews

RESISTÊNCIA

A resistência não é só no discurso, mas também física. Os atrasos do dia não abalaram a apresentação. Nem parecia que o show começou bem mais tarde que o programado. Público animado e em conexão com os artistas.