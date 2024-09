MC Ryan SP não faz show no RiR após anúncio e vai a jogo do Corinthians

MC Ryan SP, 23, não aparece em show no Rock in Rio e assiste a jogo do Corinthians em São Paulo.

O que aconteceu

O funkeiro era uma das atrações do festival no Rio de Janeiro no sábado (21). No show Pra Sempre Trap, subiram ao palco Cabelinho, Filipe Ret, Matuê, Orochi, Veigh, Kayblack e Wiu, que não tinha sido anunciado. A apresentação teve um atraso de 1h20.

No dia anterior, ele avisou que estava no hospital. "Acabei pegando uma gripe viral forte! Parece que caiu uma parede na minha cara. Estou me medicando. Já, já, estou zero", pontuou.