Luan Santana manda recado para fãs após show cancelado no Rock in Rio

Devido ao atraso dos shows, Luan não conseguiu se apresentar no palco sertanejo do festival. Ele havia aceitado o convite do Rock in Rio pois cantaria às 21h10 e iria direto para outra apresentação em São José, Santa Catarina. Com o show do Rio de Janeiro reagendado para às 22h40, ele não pôde participar.

O atraso no Rock in Rio começou no show de trap, que teve uma hora e quinze minutos de atraso. A ocasião gerou um efeito cascata para os outros espetáculos.