Iphones, aliança e sapato: como resgatar os itens perdidos no Rock in Rio

No setor de Achados e Perdidos, já foram deixados mais de 400 documentos, 30 celulares e 250 objetos diversos Imagem: Filipe Pavão/UOL

Quem perdeu um objeto no festival tem até 60 dias para tentar encontrá-lo, por meio do site (achadoseperdidos.cliquelocker.com.br/rockinrio), explica Rosa Almeida, gerente de operações da Clique Locker. Na primeira semana pós-festival, entre terça e sexta-feira, as pessoas podem solicitar e retirar os itens no P3 da Cidade do Rock. A partir da semana seguinte, os itens são enviados pelos Correios e o valor do envio é custeado pelo dono do item perdido.