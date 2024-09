Graciele Lacerda, 43, exibiu sua barriga de grávida no show de Zezé Di Camargo e Luciano.

O que aconteceu

A jornalista usou um vestido preto com transparência que destacou a gestação. O look foi escolhido para curtir o show do marido, no Rodeio de Jaguariúna, em São Paulo.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda esperam uma menina, Clara. A famosa contou nas redes sociais que seu sonho era ser mãe de uma menina.