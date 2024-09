Finalmente escalado para o Rock in Rio, Belo decreta: 'Palco favela é Belo'

Enquanto Akon estava no palco Mundo, Belo transformou a Cidade do Rock em Cidade do Pagode. Ele mesmo disse: "O palco favela é Belo". A presença do cantor por muitas edições foi meme nas redes sociais. Muitos diziam que só viriam ao Rock in Rio quando Belo estivesse no line-up. Nesta edição de 40 anos, ele veio mesmo. O público também veio e cantou muito Belo das antigas, as mais novas, Soweto, tudo. Uma animação maior que em muitos shows dos palcos principais. O homem tem demanda e sabe disso. O pagodeiro presenteou o público com um belo show.

Belo preparou um show especial para o Rock in Rio, com dançarinos com roupas brilhantes, labaredas e fogos. Ele e sua banda afiada comandaram um público animadíssimo.

Se engana quem achou que Akon roubaria o momento Belo in Rio. A entrada dele no palco foi um acontecimento. Celulares filmando e um público cantando "Perfume" a plenos pulmões anunciava que estava começando o show com um dos públicos mais engajados do Rock in Rio: os fãs de Belo!