David Graham, de 'Peppa Pig' e 'Doctor Who', morre aos 99 anos

David Graham, responsável pela voz original do Vovô Pig em "Peppa Pig" e por Daleks em "Doctor Who", morreu na sexta-feira (20). A causa da morte ainda não foi divulgada.

A morte do ator foi confirmada pelo produtor de TV Jamie Anderson, filho do criador dos Thunderbirds, filme que também contou com a participação de Graham.

De acordo com o The Guardian, Anderson "estava muito triste em confirmar a morte".