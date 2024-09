Angelina Jolie surpreende e aparece cacheada em ensaio fotográfico

Outras fotos mostram Jolie com cabelos lisos e usando colete e calças de sua marca, Atelier Jolie, lançada em 2023. Em entrevista ao veículo, a artista falou sobre o seu coletivo de moda voltado para a sustentabilidade.

Minha intenção era construir um espaço -- um lar, na verdade -- para as pessoas criarem e se inspirarem. [...] Eu queria um coletivo com artistas e designers que me inspiram e estão criando de forma a desafiar o consumo excessivo.

Angelina Jolie sobre a Atelier Jolie