Zaac e Zé Love reclamam de conversa de Fernanda com rivais: 'Não dá'

Zaac a rebateu. "Mas você tá falando muito de jogo."

Fernanda pediu que alguém a controlasse, pois não conseguia agir diferente.

Zé: "As meninas falaram com elas que querem conversar com elas. Juro para vocês, se vocês forem, eu tô fora na parada! Se eles vêm conversar comigo, eu falo 'não quero conversar com vocês'. Conversar de jogo não!"

Eu entendo sua desculpa e aceito, mas não dá mais. Os únicos que vão entrar na bala por você somos nós . Zé Love

Zaac concordou com o jogador. "Não tem que falar nada, Fernanda. Toda hora você abre a boca pra falar com alguém de jogo. O jogo é só nós."