Cyndi Lauper elogia Xuxa, que tieta cantora após show no Rock in Rio

Xuxa, 61, encontrou Cyndi Lauper, 71, no Rock in Rio e foi elogiada.

O que aconteceu

Xuxa ressaltou a animação ao estar do lado da cantora. As duas se encontraram no festival nesta sexta-feira (20).

Cyndi Lauper ouviu a "Rainha dos Baixinhos" cantando e a elogiou. "Você tem um estilo diferente, totalmente diferente. Isso é amável. E você está linda", destacou em vídeo postado no Instagram.