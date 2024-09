Sacha detona peão para Gizelly: 'Essa pessoa pra mim não existe'

Durante a primeira festa de A Fazenda 16 (Record), Gizelly e Sacha conversaram sobre as tretas recentes na casa. Zé Love foi um dos assuntos.

O que aconteceu

Gizelly contou ao ator que vai conversar com Zé Love no sábado. "Eu marquei de conversar com ele [Zé] amanhã sobre coisas que não gostei."

Sacha disse acreditar que não vale a pena. "Não vale. Quer ouvir alguém te mandar tomar no c*?"