Rafa Justus curte show de Mariah Carey com bolsa de mais de R$ 30 mil

Rafa Justus, 15, ostentou uma bolsa grifada que custa mais de R$ 30 mil durante o show de Mariah Carey.

O que aconteceu

A influenciadora curtiu o show no Allianz Parque, em São Paulo, ao lado da mãe, Ticiane Pinheiro. A apresentadora registrou o momento no Instagram nesta sexta-feira (20).

Enquanto a ex-atriz apostou em um look amarelo, Rafa Justus ostentou um look all black com uma bolsa grifada. O item é da marca Chanel e é avaliado em 4.250 libras (mais de R$ 30.600 na cotação atual).