Nunca fui fã dos vídeos religiosos do Porta dos Fundos, diz Antonio Tabet

Imagem do especial 'A Primeira Tentação de Cristo' Imagem: Reprodução

O especial "A Primeira Tentação de Cristo" (2019) é um dos exemplos mais polêmicos. No roteiro, Jesus Cristo (Gregório Duvivier) está prestes a completar 30 anos, quando é surpreendido com uma festa de aniversário ao voltar do deserto, onde se descobre gay e começa a namorar outro rapaz, Orlando (Fábio Porchat). Além disso, Deus é retratado como mentiroso.

A produção despertou a ira de religiosos e políticos de direita. Além disso, o grupo foi alvo de um atentado em uma antiga sede. À época, o prédio foi atacado por bombas e teve um princípio de incêndio controlado.

Antiga sede da produtora Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de ataque a bomba em 2019 Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Para Tabet, o cenário hoje é um pouco diferente do observado naquele ano. "As diferenças ainda existem, a gente ainda vive em uma sociedade rachada, mas acho que está menos cáustico, menos bélico. Sinto que as pessoas estão um pouco cansadas."