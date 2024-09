Larissa critica jogo de peão em A Fazenda: 'Começou a ficar na reta'

Luana: "No segundo dia a gente já comentou sobre isso. Tu falou 'acho que Sacha está se perdendo no jogo'. A gente já tinha percebido ali que não ia dar muito certo".

Larissa: "Ele diz que joga com Flora e com Su[elen], só que não é. Elas são coadjuvantes no jogo dele. É como se fosse Flora e Su na frente, em proteção a ele, e ele atrás. E ele fica nessa de colocar um grupinho contra o outro, querendo jogar um contra o outro, e ele fica intermediando. Aí ele leva pra lá, diz uma coisa, leva pra gente, diz outra. Só que ele começou a perceber que o dele começou a ficar na reta, e ele resolveu se juntar com a gente para se proteger".

Luana: "É verdade. Se ele não ganhar nenhuma imunidade, acho que ele vai [para a roça]".

Larissa: "Também acho".