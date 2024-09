Jojo Todynho posa de biquíni e exibe cintura fina: 'Deusa'

Jojo Todynho, 27, compartilhou fotos de biquíni nas redes sociais.

O que aconteceu

A cantora mostrou imagens nas quais aparece curtindo um dia de piscina: "Ela é uma deusa aquariana. Ele é simultaneamente mel e fel", escreveu na legenda.

Nas fotos, Jojo aparece com um biquíni "brazilcore" — com as cores do Brasil e símbolos que remetem à bandeira brasileira.