Fubá Mimoso cai para trás ao descobrir que sua esposa está noiva de outro

No capítulo de sábado (21), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Em conversa com Blandina, Artur acredita que Quinota o odeia.

Quintilha teme a presença de Fubá Mimoso, que repara no anel de noivado da esposa. Primo Cícero cai no plano de Juquinha e Seu Tico Leonel, que acaba deixando seu celular na casa do parente.

Marcelo Gouveia e Blandina armam para Artur. Tobias Aldonço conta a Fé que o marido de Quintilha está na cidade. Primo Cícero revela a Fé e Tobias que Militana lhe pediu para desistir das terras de Zefa Leonel.