Nora de Angélica e Huck alcança 100 mil seguidores: 'Sonho'

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, celebra a marca de 100 mil seguidores no Instagram.

O que aconteceu

A nora de Angélica e Luciano Huck, que já atuava como influenciadora digital, postou um texto agradecendo pelo sucesso repentino após surgir ao lado do namorado no Rock in Rio 2024. "Meu coração fica muito contente em saber que existem 100 mil pessoas que gostam do meu conteúdo, me acompanham e que torcem por mim. Esse sempre foi meu sonho, desde pequena amava gravar vídeos aleatórios zoando, dançando, cantando", conta a influencer no post.