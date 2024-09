Naldo reencontra Will Smith após 11 anos: 'Bom te rever'

Após 11 anos, Naldo e Will Smith se reencontraram na última quinta-feira (19), durante os bastidores do Rock in Rio.

O que aconteceu

O funkeiro visitou os bastidores do show do rapper americano, no Rock in Rio. O brasileiro mostrou no seu Instagram como foi o encontro, publicando uma foto ao lado do ator.

Naldo presenteou Will com uma camiseta do Flamengo personalizada com o nome do artista. "F***** s*** é o Naldo e o Will Smith que tá ali", escreveu o artista na legenda do post.