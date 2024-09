Musa de 'Tieta' diz que se arrepende de ensaio nu e lembra namoro com Pelé

Simone Carvalho, 63, foi sucesso nos anos de 1980 e 1990 como Bebê, em 'Tieta', disponível em versão original no Globoplay.

O que aconteceu

A atriz está afastada das novelas desde 1998. Apesar de todo o sucesso, Simone diz que se arrepende dos ensaios que fez para a "Playboy". Segundo ela, o ensaio afetou a vida dos filhos, Claudio e Jeanine. "Na época, isso machucou um pouco os meus filhos. Não sei como isso chegou até a escola, levaram a revista pra ele (Claudio) ver. Ele sentia vergonha porque estavam vendo a mãe dele (nua)", contou em entrevista ao "Domingo Record".

A atriz ainda relembrou o namoro relâmpago com Pelé (1940-2022). Na época, ela chegou a ser apontada como sucessora de Xuxa no coração do Rei. "A gente se conheceu no baile de Carnaval do (clube) Monte Líbano, a gente fazia o júri juntos, e lá começou um 'tititi-tititi', troca de telefones, e logo depois eu estava namorando com ele".