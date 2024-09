Mansão não era de Mario Gomes desde 2011 e foi para servidores; entenda

Despejado com a família na última segunda-feira (16), Mario Gomes já não era dono desde 2011 da casa localizada em um condomínio de luxo na praia de Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro.

O imóvel foi leiloado em 2011 e arrematado pela ASPAG (Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios do Brasil), por R$ 720 mil, por determinação do Tribunal de Justiça do Paraná, para cobrir dívidas trabalhistas.

Entenda o caso

A dívida trabalhista com cerca de 80 funcionários está avaliada em R$ 923.521 mil e é referente à empresa Mário Gomes Indústria E Comércio De Confecções LTDA, que funcionou em Rios do Oeste, no Paraná, de 1996 a 2005. Ela atuava no ramo de confecção de peças de vestuário.