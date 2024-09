Joana Machado diz que Frota queria 20% do prêmio recebido em A Fazenda

Joana Machado comentou ação judicial movida por Alexandre Frota, que pleiteava parte do prêmio recebido por ela com a vitória em A Fazenda 4, em 2011. Ele foi derrotado no Tribunal de Justiça de São Paulo.

O que aconteceu

Machado explicou que Frota alegava ser ele o responsável por conseguir colocá-la no elenco da quarta temporada do reality da Record TV. "Teve gente que me pediu um pedaço do prêmio, que falou que me botou lá", declarou durante participação no podcast Selfie Service.

A ex-peoa contou que Alexandre pediu 20% de seu faturamento no reality rural, mas perdeu a ação "porque não era verdade" que ele foi o responsável por sua ida para o programa. "Não foi verdade. Fui convidada direto pelo diretor de A Fazenda. Só que na terceira vez, quando eu decidi ir, ele já tinha fechado o elenco, eu tinha apagado o telefone do [Rodrigo] Carelli, pensei como iria conseguir, lembrei de um fotógrafo que era amigo do Alexandre Frota, pedi que ele fizesse um encontro nosso para eu poder pegar o telefone do Carelli".