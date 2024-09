Chico: 'Raquel Brito decepcionou e está sendo planta na Fazenda'

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram os primeiros dias de Raquel Brito confinada em A Fazenda 16. A irmão de Davi Brito se aproximou de Camila Moura e não tem protagonizado as confusões da casa.

O colunista opina que as peoas estão fechadas entre elas, numa posição confortável visto que se conheciam de antes do reality, e precisam circular e interagir mais com os demais participantes. "Espero que a Raquel acorde que ela não pode ser comentarista. Ela não está mais na condição da época do Davi. Acho que ela não conseguiu fazer essa transição ainda."

Para Bárbara, como a Camila mostra ter uma personalidade apaziguadora e sensata, é difícil surgirem conflitos no enredo da dupla. "Acho que as pessoas estão fugindo mesmo de conflitos com a Raquel, ela precisa ser mais inteligente."