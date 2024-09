Bárbara Borges teve crise de choro após ver documentário das Paquitas

Bárbara Borges, 45, admitiu ter ficado mexida ao assistir à série documental "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay). Ela integrou o grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel, 61, entre 1995 e 1999.

O que aconteceu

A atriz revelou ter tido uma crise de choro após concluir um dos episódios da atração. "No final do quarto episódio, eu tive uma crise de choro forte e sentida. Senti muito a dor das paquitas, de todas as meninas que vi na TV e eram minha referência, eram tudo o que eu queria ser. Compreendi muito o que foi aquele momento. Senti muito por elas e senti muito também por mim, pelas meninas do meu grupo - minhas irmãzinhas da Nova Geração -, e pelas meninas da Geração 2000", declarou ela, nos stories de seu Instagram.

Bárbara entende que sua geração de paquitas viveu uma realidade mais amena que as primeiras assistentes de palco. "Ainda que tenhamos compartilhado as funções e responsabilidades de ser paquita, as dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações. Chegamos em um momento em que a Marlene fez seus ajustes - não sofremos o mesmo que a geração anterior - e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história."