Andrea Veiga diz que ganhou pouco ao posar para Playboy: 'Contrato de m*'

Ela festeja o sucesso que o documentário "Pra Sempre Paquitas" vem fazendo no Globoplay. "Eu não imaginava que ia ser essa repercussão toda, mas acreditava que íamos fazer barulho. São vários assuntos muito difíceis de serem tratados e vivenciados. Mas eu não sabia que seria o estrondo que está sendo. Parece que a gente está voltando no tempo. As pessoas me encontram na rua e falam: 'Chorei, ri, me emocionei, fiquei com raiva'. Está sendo mais do que esperávamos."