A Fazenda 16: Sacha Bali avalia Zé Love e Fernanda Campos como 'vilões'

Sacha: "Fê é uma das meninas que tem o grupo das 3 meninas que são os alvos, porque desde o início."

Vivi: "Ah, a Babi, a Nêssa, e a Fer."

Sacha: "Elas são o trio que se isolou"

Albert: "E que não se envolve com os outros grupos?"

Gui: "A Vanessa tem mais abertura com as pessoas, ela procura, conversa. Ela tá ali por uma questão de quem ela se relacionou melhor. Mas nem tudo que acontece ali ela concorda, foi o que ela me disse."

Vivi: "Eu não sabia que a Fer era da pá virada."