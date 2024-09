Transmissão ao vivo de Ed Sheeran no Rock in Rio: veja onde assistir

O show da banda Ed Sheeran no Rock in Rio será realizado nesta quinta-feira (19), a partir da 0h (de Brasília), na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Onde assistir? O Grupo Globo será o responsável pela transmissão. O festival será transmitido no Globoplay e canais Multishow e Bis. A programação está sujeita a alterações pelas emissoras.

O pop star britânico deve levar 100 mil pessoas para a Cidade do Rock. Ed Sheeran vai trazer a Mathematics Tour, com os sucessos dos seus álbuns + - + ÷ x.