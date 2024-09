Comediante cega denuncia importunação sexual em meio a show: 'Humilhada'

No vídeo, é possível ver que Tatá afasta a mão de Cadu. "Eu catei a mão dele, apertei e fui colocando para o lado. Só que assim, aí já desfaleci. A alma já tinha ido embora do corpo. [Aí] eu até fui bruta. Porque na hora que o outro menino pegou e foi tocar em mim. Eu falei, 'que tanto pega em mim. Que coisa'."

Mesmo assim, ela ainda fez a outra sessão. "Eu pensei: 'O público não merece'. Você já imaginou se tem uma menina ali que já foi abusada, que está na minha fila, vê um escândalo desse e pensa: 'Putz, eu vim aqui para me distrair'. Eu pensei isso, sabe?"

A comediante afirmou que se sentiu muito triste. "Eu acho que agora eu estou um pouco mais forte porque o vídeo fala por mim, né? Eu acho que o pior sentimento é a gente ter que ficar falando, se reafirmando. Com o vídeo, as pessoas veem. Eu sou uma pessoa cega total. As pessoas que me disseram: 'Fique tranquila'. Então isso me deu muita força."

Mas e quem não tem o vídeo? Eu estou chocada. É uma violência acima de tudo com o meu trabalho, sabe? [...] Eu fui para casa do mesmo jeito que toda mulher [que sofreu importunação sexual] vai. Destruída, humilhada, porque é a pior humilhação do mundo. Tatá Mendonça

Na segunda-feira (16), Tatá foi até a Delegacia da Pessoa com Deficiência, em São Paulo, e registrou boletim de ocorrência. Ela anexou o vídeo à denúncia.

Splash entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública em busca de mais informações e aguarda. O texto será atualizado assim que houver resposta.